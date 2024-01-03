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        Beşiktaş'ta rota Giovanni van Bronckhorst!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre Giovanni Van Bronckhorst'a döndü. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken anlaşma yakın... Yardımcılar için devam ederken Van Bronckhorst aradaki son pürüzlerin giderilmesi halinde yarın İstanbul'a gelip cuma günü Kasımpaşa maçını tribünde izleyecek

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 03.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:55
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        Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği son buluyor. Bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşen ve önemli bir yol da kat eden siyah-beyazlılar, son düzlükte 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt almıştı.

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        1.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

        Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlılar, rotayı Giovanni Van Bronckhorst'a kırdı. Hollandalı hocayla 1.5+1 yıllık sözleşme üzerinden büyük ölçüde anlaşılırken ekibi konusunda görüşmeler devam ediyor. 48 yaşındaki hocanın senelik 1.4 milyon Euro kazanacağı bildirildi.

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        YARDIMCILAR İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

        En son Rangers'ı çalıştıran 48 yaşındaki hocanın ekibini toplamak için ise temaslar başladı. Bronckhorst, eski yardımcısı olan ve şu anda Hollanda'da NAC Breda'yı çalıştıran Jean-Paul van Gastel'i yanına isterken bu talebe ret yanıtı geldi. NAC Breda'dan yapılan açıklamada Van Gastel'in gitmesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Ancak Beşiktaş'ın Van Gastel'in bonservisi için görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

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        MAKAAY DA EKİPTE

        Van Gastel'in yanı sıra yine unutulmaz golcülerden Roy Makaay da Van Bronckhorst'un ekibinde yer alıyor. Şu anda Bayern Münih altyapısında görevli olan Makaay'ın da izin istediği aktarıldı. Ayrıca yine eski ekibinden Dave Vos da şu anda Ajax U21 Takımı'nın antrenörlüğünü üstleniyor. Bu 3 isim için de görüşmeler devam ediyor.

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        KASIMPAŞA MAÇINDA TRİBÜNDE OLABİLİR

        Beşiktaş'ın son pürüzleri gidermesinin ardından Giovanni Van Bronckhorst'un yarın İstanbul'a gelmesi ve Kasımpaşa maçını tribünde izlemesi bekleniyor.

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        AVRUPA FİNALİNE ÇIKTI

        Şu an boşta olan Giovanni van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı. Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.

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        48 yaşındaki çalıştırıcı kariyeri boyunca 1 Hollanda Eredivise şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 İskoçya FA Cup kazandı. Ayrıca Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.

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