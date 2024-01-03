Beşiktaş'ta rota Giovanni van Bronckhorst!

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MAKAAY DA EKİPTE

Van Gastel'in yanı sıra yine unutulmaz golcülerden Roy Makaay da Van Bronckhorst'un ekibinde yer alıyor. Şu anda Bayern Münih altyapısında görevli olan Makaay'ın da izin istediği aktarıldı. Ayrıca yine eski ekibinden Dave Vos da şu anda Ajax U21 Takımı'nın antrenörlüğünü üstleniyor. Bu 3 isim için de görüşmeler devam ediyor.