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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! 2024 memur ve memur emeklisi en düşük maaşı kaç TL oldu? Memur maaşlarına yüzde kaç zam yapıldı? - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

        Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL oldu. Ayrıntılar gelecek…

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 03.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:49
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        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
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        Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

        Mevcut kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 49.25 oranında zamlanacak.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

        Memur maaşları ne olacak?
        Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Hizmetli 15/1 20.377 30.413
        Memur 12/1 21.278 31.757
        Memur 9/1 21.310 31.806
        Teknisyen 9/1 21.916 32.709
        Öğretmen 8/1 23.378 34.892
        İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481
        Şef 4/1 22.758 33.967
        Polis 8/1 28.620 42.715
        Hemşire 8/1 25.088 37.444
        Müdür 4/1 27.326 40.785
        Mühendis 8/1 28.578 42.652
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233
        Daire Başkanı 47.469 70.848
        Genel Müdür 61.619 91.966
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860
        Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır
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        Sigorta girişi 2008 öncesi olanlarda en düşük emekli işçi aylığı 7.616 TL’den 10 bin 478 TL’ye yükselecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
        Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
        Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
        Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
        Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
        Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
        Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
        Mühendis (1/4) 14.809 22.103
        Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
        Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
        Profesör (1/4) 25.678 38.324
        İmam-hatip 14.791 22.076
        Avukat (1/4) 14.791 22.076
        En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740

        En düşük emekli memur ile en düşük emekli işçi aylığı arasındaki fark 2.260 TL’den 4.262 TL’ye çıkacak.

        KÖK AYLIĞI 7500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR

        Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.55 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.

        En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenen Aylık Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenecek Aylık
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.478 10.478
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.781 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.837 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 4.029 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.185 7.500
        Ek ödeme dahil

        En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.

        2023’TE MAAŞ ZAMLARI NE OLDU?

        2023 yılı ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın 14.68 puanı normal zamdan, 15.32 puanı ilave zamdan oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise normalde yüzde 15.40 oranında zam yapılacak iken 14.60 puanlık ilave artışla yüzde 30 oranında zam yapıldı.

        Temmuz ayında ise memurlara yüzde 17.55 oranında zammın üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Memur, işçi, çiftçi ve esnaf emekli aylıklarına yapılan zam ise yüzde 25 oldu. Normalde emekli memur aylıklarına seyyanen zam hariç yüzde 17.55, emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına da yüzde 19.77 oranında zam yapılacaktı.

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