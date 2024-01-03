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Sosyal medyada hemen her gün bir şöhretin sahte hesabı açılıyor. Hızla büyüyen sahte hesaplarla ya çıkar sağlanıyor ya da algı çalışması yürütülüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden mağdur olan ünlüler kervanına katılanlar arasında Ata Demirer de yer aldı.