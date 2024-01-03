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        Haberler Magazin Ata Demirer isyan etti: Sırtımdan para kazanmayın - Magazin haberleri

        Ata Demirer'in "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı

        Ata Demirer, adını kullanarak sosyal medyada fan hesabı açıp reklam alan kişiye isyan etti. Demirer, "Adam, adıma fan hesabı açmış. Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100 binin üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:57
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        Sosyal medyada hemen her gün bir şöhretin sahte hesabı açılıyor. Hızla büyüyen sahte hesaplarla ya çıkar sağlanıyor ya da algı çalışması yürütülüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden mağdur olan ünlüler kervanına katılanlar arasında Ata Demirer de yer aldı.

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        Ata Demirer, adını kullanarak sosyal medyada fan hesabı açıp reklam alan kişiye karşı sessizliğini bozdu.

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        "HER TÜRLÜ PAYLAŞIMI YAPMIŞ"

        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ata Demirer, "Adam, adıma fan hesabı açmış. Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100 binin üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" ifadelerini kullandı.

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        TÜRKAN ŞORAY DA DERT YANMIŞTI

        Öte yandan Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde adına açılan sahte X hesabından siyasi paylaşımlar yapılması üzerine bir açıklamada bulunmuştu. Şoray, yaptığı açıklamada; "Benim Twitter hesabım yoktur, sadece resmi Instagram hesabım vardır" demişti.

        Fotoğraflar: HT magazin, DHA, AA

        #Ata Demirer
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