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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda: Kent, Samet, Batshuayi... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda: Kent, Samet, Batshuayi...

        Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler netlik kazanmaya başladı. Teklif gelmesi durumunda Ryan Kent, Samet Akaydın ve Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:46
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        Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor.

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        Sezon başında transfer edilen fakat yeterli katkıyı sağlayamayan Ryan Kent ile yolların ayrılması planlanıyor.

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        İsmail Kartal’ın sağ kanatta şans verdiği futbolcu, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.

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        8 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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        Fenerbahçe’nin milli stoperi Samet Akaydın da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında geliyor.

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        29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal’ın sezonun geri kalan bölümündeki planlamasında yer almıyor.

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        Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bir diğer isim Michy Batshuayi.

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        Edin Dzeko’nun gerisinde kalan ve yeteri kadar süre alamayan Belçikalı golcü, takımdan gitmek istiyor.

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        Gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, yabancı bir santrfor ile sözleşme imzalayarak hücum gücünü arttırmayı hedefliyor.

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