İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Merkez Bankası'nın hedefini tutturacağına inanıyorum' Figopara, İş Bankası'nın iştiraki Softtech'in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS'u satın aldı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, finteklere duydukları ilginin ve Figopara'ya yaptıkları yatırımın, girişimlerin finansta bir problemi etkili bir şekilde çözme becerisinden kaynaklandığını belirtti. Açıklanan enflasyon verilerine ilişkin de görüşlerini paylaşan Aran, "Yüzde 3'ün altında gelen her oran, bizi yıllık da yüzde 36'ya getirir. Dolayısıyla sene sonu Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 36 için, yüzde 3'ün altında gelen her oran çok ideal. Enflasyon konusunda ben Merkez Bankası'nın hedefini tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum" dedi

Figopara ve İş Bankası arasındaki satın almaya ilişkin gerçekleştirilen işbirliği kapsamında İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi.

İşletmelerin finansal yönetimini destekleyen ve sağlıklı nakit akışına sahip olmasına aracılık eden yeni nesil finans platformu Figopara, artık açık bankacılık hizmeti de sunacak. İş Bankası iştiraki Softtech'in geliştirdiği ve İş Bankası'nın kullanmakta olduğu TekCep ve TekPOS gibi açık bankacılık ürünlerini ekibiyle birlikte bünyesine dahil eden Figopara, kurduğu Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası'na lisans başvurusunda bulundu. Figopara, Merkez Bankası'ndan ödeme şirketi başvurusuna onay çıkana kadar ise alacağı temsilcilik ile işletmelere açık bankacılık hizmetini sunmaya başlayacak.

Figopara, ticari işletmelerin anlık fatura bilgileri üzerinden skorlama yaparken, bu yeni satın alma ile algoritmasını geliştirerek skorlama noktasında fark yaratabilecek bilgiler sağlayacak. Ayrıca ticari işletmelerin farklı bankalardaki ticari hesaplarını, hesap hareketlerini ve birden fazla bankadaki POS hareketlerini tek bir ekrandan gösterecek.

Toplantıya, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, Figopara Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Koray Bahar, Figopara Kurucu Ortağı ve CSO'su Bulut Arukel katıldı.

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İŞ BANKASI FİGOPARA'DAKİ YATIRIMINI ARTIRDI

Satın alma ile İş Bankası Figopara'daki mevcut yatırımını da artırmış oldu.

Figopara'nın Ekim 2022'de 50 milyon dolar değerleme ile tamamlanan yatırım turunda şirkete Maxis Yenilikçi GSYF ile 500 bin dolar yatırım yapan Banka, son satın alma ile şirkete 1 milyon 250 bin dolarlık hisse karşılığı daha yatırım yapmış oldu.

İş Bankası, bu anlaşma ile Figopara'nın Türkiye'deki ticari işletmelerin kullandığı ana platform olma hedefine inancını perçinledi.

"2024'TE 90 BİN İŞLETMEYE HİZMET SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ticari işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir platform olma hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Bahar, "Bu satın alma ile müşterilerimizin tüm nakit akışlarını görebilecekleri bir yapıya doğru gidiyoruz. Ticari işletmelerin finansal süreçlerini ileriye yönelik tahminleriyle görebileceği, günlük ve güncel olarak finansal datalarını tek bir platformda görüntüleyebileceği 'Finans Uygulaması' olmak istiyoruz. 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyor, 2024'te ise bu rakamı 80-90 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Hem mevcut hem de yeni gelecek müşterilerimize daha fazla katma değerli hizmet sağlamak tek amacımız. Tüm bu hizmetleri sunmak için Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası'na lisans başvurusunda bulunduk. Merkez Bankası'ndan ödeme şirketi başvurumuza onay çıkana kadarki süreçte açık bankacılık hizmetlerini temsilcilik ile müşterilerimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

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"BANKALAR VE FİNTEKLER BİRLİKTE BÜYÜYECEK"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da, finteklere duydukları ilginin ve Figopara'ya yaptıkları yatırımın, girişimlerin finansta bir problemi etkili bir şekilde çözme becerisinden kaynaklandığını belirterek, tüketicinin ihtiyaç duyduğu çözümlerin geliştirilmesine destek olmayı önemsediklerini söyledi.

Finteklerle bankalar arasındaki ilişkiye de değinen Aran, "Finteklerin rüzgârını yanımıza alarak birlikte yürümenin doğru olduğunu; finteklerin ve bankaların birbirinden öğreneceği çok şey bulunduğunu; doğru ortaklıklarla, iş birlikleriyle, servis bankacılığıyla bankaların ve finansal teknoloji şirketlerinin birlikte büyüyeceği bir ortam oluştuğunu düşünüyorum. Figopara ile İş Bankası'nın iş birliği bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor" dedi. Şu anda Türkiye'de finteklerin gelişimi için elverişli bir ortam bulunduğunu söyleyen Aran, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar finteklerin diğer ülkelere göre daha güçlü olmasına, daha sağlam ürünler çıkarmasına imkân tanıyor. Bu alandaki girişimler böylece yurt dışında rekabette daha üstün olabiliyor" dedi.

"SENE SONUNDA YÜZDE 36-42 BANDINDA ENFLASYON GÖRÜRÜZ"

Açıklanan enflasyon verilerine ilişkin de görüşlerini paylaşan İş Bankası Genel Müdürü Aran, açıklanan aralık ayı verisinin enflasyon konusunda iyimserliği desteklediğini belirtti.

Aran, "Yüzde 3'ün altında gelen her oran, bizi yıllık da yüzde 36'ya getirir. Dolayısıyla sene sonu Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 36 için, yüzde 3'ün altında gelen her oran çok ideal. Bunun belki ocakta bir miktar vergi artışları, yeniden değerleme artışı, asgari ücret artışı gibi nedenlerle ocakta yüksek olabilir ama ondan sonra tekrar şu anda açıklanan aralık enflasyon seviyesine gelirse ben sene sonunda 36 olmasa da Merkez Bankası'nın ifade ettiği 36-42 bandında enflasyonu sene sonunda görebileceğimizi ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden enflasyon konusunda ben Merkez Bankası'nın hedefini tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum" dedi.

Aran, kredi konusunda, bankaların kredi iştahının oldukça yüksek ama müşterilerin kredi alma konusundaki talebinin o kadar güçlü olmadığını vurguladı.

Mevcut faiz oranı seviyeleriyle kredi vermekte kolay hareket edemediklerini aktaran Aran, "Oldukça zorlanıyoruz. Bankalar olarak bu koşullarda, bu oranlarla müşterilerimiz haklı olarak faizlerin düşmesini bekliyorlar. Uzun dönemli yatırımlar konusunda da biz bugünün oranlarına değil aslında Merkez Bankası'nın ve OVP'de öngörülen hedeflerin gerçekleşeceği varsayımıyla o kredi vadesi içerisinde ilk iki yıl değil, belki 5 yıllık bir krediyse son 3 yılda kar edecek fiyatlamalara yönelebiliyoruz. Yatırım kredileri o yüzden daha cazip oranlarla bugünün oranlarını yansıtmayan daha cazip oranlar olabiliyor. Yabancı para da öngörülebilirlik sağlandıktan sonra yabancı para kredilerinde, yatırım kredileri konusunda en çok tercih edilen yabancı para kredilerinde bu yılın özellikle ilk çeyreğinden sonra önünün açılabileceğini düşünüyorum, değişken faiz oranıyla. Şimdi bankalar kredi verme iştahları yerinde ama müşteriler haklı olarak bu sefer kredi almada tereddüt ediyor. Bunun orta noktası yılın ikinci yarısında bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

"FİGOPARA'NIN UNİCORN OLMA HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler ise 2019'da Softtech tarafından geliştirilen TekCep ürününün, o dönemde ticari işletmelerin karşılaştığı bir problemi çözmeye yönelik olarak, girişimcilik perspektifinden geliştirilmiş bir uygulama olduğunu belirtti. Gökmenler, "TekCep'in Figopara'ya devri konusu 2022'de gündeme geldi, 2023 içinde tüm finansal süreç tamamlandı. Figopara'ya duyduğumuz güvenle, mevcut iş ortaklığımızı perçinleyecek şekilde doğrudan Maxis üzerinden hisse oranımız artırılarak süreç tamamlanmış oldu. KOBİ'lere hizmet etmesi planlanan bu uygulamaların değer katacak şekilde Figopara tarafından kullanılmasının, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda unicorn olma hedeflerine de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Figopara Kurucu Ortağı ve CSO'su Bulut Arukel de "Açık bankacılık ile bugün Türkiye ekosisteminde ticari işletmelerin ay sonu projeksiyonu ve yıl sonu projeksiyonunu yaparak trend analizi ile hiç olmayan bir data havuzundan datayı çekip gerçek zamanlı ve doğru kredi limiti ve oranına ulaşmasına aracılık edeceğiz. İş Bankası ile stratejik iş birliğimiz bugüne kadar 'Fintek ve Banka' iş birliğinde örneği görülmemiş şekilde bu yıl da devam edecek. Bu sene çok fazla ticari işletmenin doğru krediye, doğru data ile daha fazla oranda ulaşmasını sağlayan bir projeye imza atıyoruz" dedi.