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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor

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        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:10
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        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        İSTANBULSPOR: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi

        YEDEKLER: Mücahit, Delli, Vefa, Coly, Bartu, Özcan, Mendy, Sambissa, Traore, Emir Kaan

        TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Yakın

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

        YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Furkan, Samet, Yusuf, Bartuğ, King, Emre, Kent, Umut, Batshuayi

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

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        17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

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        EKSİKLER...

        * Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

        * Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Fred, mücadelede forma giyemeyecek.

        * Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao ve uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da İstanbulspor maçının kadrosunda yer almıyor.

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