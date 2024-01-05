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        GÜNCELLEME - Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:05
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        GÜNCELLEME - Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Göle-Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde Yaşar U'nun kullandığı 25 D 8046 plakalı minibüs şarampole devrildi.

        Kar ve tipi nedeniyle devrildiği tahmin edilen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Vatandaşların da araçtan çıkarılmasına yardımcı olduğu 9 yaralı, bölgeye gelen ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Minibüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kazanın akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

        Araçta 17 kişinin bulunduğunu belirten Çiçek, "Biri hariç yaralıların durumu iyi. Çok şükür ucuz atlattık. Yaralılarımız Göle Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

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