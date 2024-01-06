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        Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle ağırlaşarak çöken çatının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:36
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        Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle ağırlaşarak çöken çatının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Çermik Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan evin bitişiğindeki bölüme giren Saltanat Kurşun'un (54) üzerine kar kütlesi ile ağırlaşan çatı çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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