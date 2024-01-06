Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle ağırlaşarak çöken çatının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Çermik Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan evin bitişiğindeki bölüme giren Saltanat Kurşun'un (54) üzerine kar kütlesi ile ağırlaşan çatı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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