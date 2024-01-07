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        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:18
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        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
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        Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü şehirde yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü halı, battaniye ve brandalarla örttü.

        Kura Nehri başta olmak üzere, akarsu ve göllerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

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