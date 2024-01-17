Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
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