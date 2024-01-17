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        Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:10
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        Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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