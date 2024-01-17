Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dövizcinin boğazını kesmişti! Ayrıntılar ve ceza belli oldu! - Antalya haberleri

        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!

        Antalya'da, döviz işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ramazan Kırınfıl'ı, boğazını keserek öldürüp yüklü miktarda parasını çalan 24 yaşındaki Ramazan Afşin, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli yağma' suçundan ise 15 yıl hapse çarptırıldı. Kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi, geçen yıl 27 Eylül'de saat 10.30 sıralarında, Çifteçeşmeler mevkisi D-400 kara yolunda bir otomobilin yol kenarında park halinde olduğunu fark etti.

        BOYUN KISMINDA KAN GÖRÜLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde, direksiyondaki hareketsiz kişinin boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü.

        ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Ekiplerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, bu kişinin boğazının kesildiğini ve öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Ramazan Kırınfıl (45) olduğu tespit edildi.

        ARAÇTA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

        Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araçta yüklü miktarda para buldu. İlçede döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

        TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENDİ

        Jandarmanın araştırmalarında, araçtan yüklü miktarda döviz çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve Kırınfıl'ın telefon görüşmeleri incelemeye alındı. Kırınfıl'ın en son Ramazan Afşin (24) ile telefonda görüştüğü belirlendi.

        KAN LEKELİ GİYSİLER BULUNDU

        Ramazan Afşin'i takibe alan jandarma, kamera kayıtlarından şüphelinin gün içindeki hareketlerini inceledi. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ramazan Afşin'in evine baskın düzenledi. Afşin'in üzerinde, kullandığı araçta, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, kan lekeli giysilerle, lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendiller ele geçirildi.

        ELİNDEKİ KANI DENİZ KENARINDA TEMİZLEMİŞ

        Evinin banyosundaki bölmede de 8 bin 400 dolar, 14 bin paund ve 13 bin lira bulundu. Cinayette kullanılan bıçak ise olay yerinin hemen alt kısmındaki Eski Kemer Yolu'nun kenarındaki çalılıkta, içinde bir miktar farklı türde dövizin bulunduğu çantayla birlikte bulundu. Kamera kayıtlarında Ramazan Afşin'in elindeki kanı deniz kenarına gidip temizlediği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afşin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        ÖLDÜRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Ramazan Afşin hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Afşin, Ramazan Kırınfıl'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan Ramazan Afşin, Ramazan Kırınfıl'ı öldürmediğini iddia etti.

        ÖMÜR BOYU VE 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

        Kırınfıl'ı yaralı halde bulduğunu öne süren Afşin, ihtiyacından dolayı araç içerisindeki parayı aldığını söyledi. Sanık Ramazan Afşin, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli yağma' suçundan ise 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kötülükleri kovmak için atlar ateş üzerinden atlatıldı
        Kötülükleri kovmak için atlar ateş üzerinden atlatıldı
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar