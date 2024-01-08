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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de feci kaza! Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!

        Freni boşalan kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!

        İzmir Buca'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir kamyonet yayalara çarptıktan sonra bir iş yerine daldı. Kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:41
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        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
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        İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Kaza, 6 Ocak tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait nakliye aracını kullanan S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi.

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        Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2’si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.

        5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

        Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

        GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2’sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı. Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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