Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
Ardahan'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler kaydedildi. Kentte Çıldır Gölü ile Kura Nehri eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle buz tuttu
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
AA'da yer alan habere göre kentte son 2 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Çıldır Gölünün kalın buz tabakasını fırsat bilenler atlı kızakla gezinti yaptı, buz üzerinde yürüyüş keyfini çıkardı.
Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu.
Nehrin Bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.