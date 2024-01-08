Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yüksel Uzel'in son hali

        Yüksel Uzel'in son hali

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybeden Yüksel Uzel, kanser tedavisi nedeniyle hastaneye yatmadan önce dostlarıyla çıktığı akşam yemeğinde şarkılar söyledi. Uzel, neden Johannesburg'da yaşadığını şöyle anlatmıştı; "Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer. Avrupa buraları çok erken keşfetti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksel Uzel'in son hali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksel Uzel, dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        2001'den bu yana Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Uzel, tedavisi için hastaneye yatmadan önce dostlarıyla çıktığı akşam yemeğinde şarkılar seslendirdi.

        Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Uzel'i sahneye çıkarmak için dönemin gazinoları, birbirleriyle yarışıyordu.

        1981, 1988 ve 1989'da anevrizma nedeniyle uzun süre tedavi gören Yüksel Uzel, İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçirdikten sonra Dr. Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahneleri bıraktı. 2001'de eşi İhsan Börekçioğlu'nun işleri nedeniyle bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrine yerleşen Uzel, orada satın aldığı butik oteli işletiyordu.

        NEDEN JOHANNESBURG'DA YAŞIYORDU?

        Yüksel Uzel, neden Johannesburg'te yaşadığını şöyle anlatmıştı; "Son ameliyattan sonra da profesyonel çalışmaya veda ettim. 1995’te bir CD çıkardım. Güney Afrika’ya ilk olarak 1997’de geldim. 1999’da da bir kez daha. 2000 yılının mart ayında ise buradan ev aldım. 1 yıl sonra da yerleştim. Geldiğimde zaten burada erkek arkadaşım vardı. Sonra evlendik. Ancak onunla evlenmeden önce burayı, doğayı sevdim. 2003’te ayrıldık, 2008’de de boşandık. Kısmet bu kadarmış. Bir yerde onun da misyonu beni burayla tanıştırmakmış. Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer. Avrupa buraları çok erken keşfetti. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Portekiz gibi ülkelerin çok ciddi yatırımları var. Buranın 150 senelik mazisi var. Türkiye’nin 100 yıllık açığı var. Yerin altında platin, pırlanta, altın, kömür, krom ne ararsanız bol şekilde var. Toprağın üstü ise yemyeşil. Evet kazmışlar ama yerine ağaç dikmişler. Yeşillik yaşam dekorasyonu. Onun verdiği huzur yetiyor. Villalarda herkes ağaç dikmiş ve komşumun bahçesindeki çiçekler, ağaçlar da bana huzur veriyor."

        Yüksel Uzel, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en sevdiği sanatçılardan biriydi.

        REKLAM

        Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkez, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950'de dünyaya geldi. Uzel, babasını erken yaşta kaybedince liseyi bırakarak 1975'te İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda korist olarak müzik kariyerine başladı.

        Yüksel Uzel, müzik kariyerinin yanı sıra bir sinema filminde rol aldı. 1988'de Tarık Tarcan ile 'Islak Sokak'ta başrol oynadı.

        YÜKSEL UZEL'İN ALBÜMLERİ

        • Bir Seni, Bir Gülü Öptüm

        • Yıllar Yorgun Ben Yorgun

        • Al Aşkını Ver Gönlümü

        • Benden Artık Bu Kadar

        • Sensiz Bu Yaz

        Ünlülerden Yüksel Uzel'e veda
        Ünlülerden Yüksel Uzel'e veda Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yüksel Uzel
        #Yüksel Uzel vefat etti
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi