Ünlülerden Yüksel Uzel'e veda

BERNA LAÇİN

Çok büyüleyici bir kadındı. Birlikte çok program yaptık, evine misafir oldum, güzelliği ve edası o kadar etkileyiciydi ki 20 yaşında bir kız iken bakar bakar dalardım ona... Kedileri en kıymetlileriydi o görkemli evinde. Güney Afrika’ya yerleşip doğal ve güzel bir yaşam seçti, onu da kendine çok yakıştırdı.

Türkiye’ye tatile geldiğinde yine programıma konuk aldım, hasret giderdik, iyi ki de kırmamış beni de vakit ayırıp gelmiş... Aynı güzellikteydi hâlâ... Hep çağırdı uzaklardaki evine bir türlü gidemedim. Sesi kadife gibi, yorumu büyüleyiciydi. Her an Casablanca filmine ışınlanacak gibi bir his verirdi insana. O kadar yüksek bir aurası vardı ki yakınlaşınca bir daha çekim alanından çıkamazdınız. Nurlarda dinlen güzel kadın