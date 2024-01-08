İETT otobüsü kazasında yeni görüntüler! Aniden yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapmış
İstanbul Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir otobüs kazası meydana geldi. Olayda bir İETT otobüsü yön tabelasına çarpınca 8 yolcu yaralandı. Kazanın nedeni de ortaya çıktı. Buna göre otobüsün, önüne çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı ve bu sırada tabelaya çaptığı öğrenildi
Esenyurt'ta İETT otobüsünün kaza yapmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre görüntülerde önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak ani manevra yapan otobüsün tabela direğine çarptığı görülüyor.
Kaza, 11.45 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı, Edirne istikametinde meydana geldi.
İETT'ye bağlı HT29 Kıraç-Esenyurt seferini yapan otobüs, Haramidere Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaparak tabela direğine çarptı.
Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yolda ilerleyen otobüsün şoförünün, aniden yola çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptığı ve tabela direğine çarptığı görülüyor.