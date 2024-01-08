Beşiktaş'ta hoca tamam, şimdi gözler transferde!
Beşiktaş, teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getirdi. Siyah-beyazlılar, Portekizli hocaya resmi imzayı attırdıktan sonra transfer çalışmalarına da hız verecek. İşte gündemdeki isimler...
Beşiktaş'ta teknik adam belirsizliği flaş bir hamleyle noktalandı. Siyah-beyazlılar, Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, bir iki gün içinde imza töreni düzenleyecek.
Santos'un gelmesinin ardından gözler de transfer çalışmalarına çevrildi.
Beşiktaş, kadro dışı kalan isimlerden Eric Bailly ile yollarını ayırırken Jean Onana'yı ise Marsilya'ya kiralamıştı.
Santos'un gelmesinin ardından kadroya katılacak isimler merak konusu olurken öne çıkan isimlerin başında Bakasetas geliyor... İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler...
Anastasios Bakasetas
Beşiktaş, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Yunan yıldızla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın.
Bordo-mavililerle bonservis konusunda pazarlıklar sürerken bu transferin 1 milyon Euro'ya bitmesi bekleniyor.
Stefan Savic
Beşiktaş, stoper hattı için Atletico Madrid'den Stefan Savic'i gündemine aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürerken 4 milyon Euro'luk maaş konusunda indirim için pazarlıklar sürüyor.
Jonas Svensson
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, deneyimli sağ bekle 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştı. Bu sezon 20 maçta görev alan Norveçli futbolcu, 1 gol ve 3 asist üretti.
Renato Sanches iddiası
Santos'un imzasının ardından Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. Fransız basını, Renato Sanches'in Beşiktaş'a önerildiğini yazdı.
Haberlere göre, PSG, Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin verecek. Sanches, 9 maçta 1 gol sevinci yaşadı.
İngiliz basını Lascelles'i yazdı
Beşiktaş'ta stoper transferi için bir iddia da İngiltere basınından geldi. Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki stoperi Jamaal Lascelles'ı transfer listesine aldı.
Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki İngiliz stoperi Jamaal Lascelles'ı kadrosuna katmak istiyor. Newcastle formasıyla 22 maçta görev alan Lascelles, son haftalarda Schar - Botman ikilisinin arkasında kalmış durumda. Lascelles'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.