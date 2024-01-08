Slovenya'da zamana karşı yarış: Mağarada mahsur kalan 5 kişi için operasyon
Slovenya´nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasına 6 Ocak´ta giriş yapan ve belirlenen saatte buluşma noktasına gelmeyen 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Mahsur kalan kişilerin mağara girişinden 2,1 kilometre uzaklıkta oldukları, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle tahliyenin henüz gerçekleşmediği ifade edildi.
Slovenya Mağara Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamada, 2 rehber ve 3 turistin, yerel saatle 08.00'de Krizna mağarasına giriş yaptıklarını açıkladı.
Üçüncü rehber, mahsur kalan ekibin saat 15.00'te kararlaştırılan buluşma noktasına gelmemesi üzerine yetkililere ihbarda bulundu.
Saat 17.25 sıralarında mağara ulaşan Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri, su seviyesinin yüksek olması sebebiyle tahliye girişiminde bulunmadı, ancak mahsur kalanlara kuru giysi ve yiyecek ulaştırdı.
OLAY
Slovenya Mağara Kurtarma Servisi Başkanı Walter Zakrajsek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun, şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Haç Mağarası'nda mahsur kaldığını duyurmuştu.
Zakrajsek, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalan kişilere ulaşarak, güvenli bir noktaya çıkardığını ancak tahliye işlemi için su seviyesinin düşmesini beklediklerini belirtmişti.
Grubun, yeraltı göllerinden oluşan 8 kilometrelik mağaranın girişinden yaklaşık iki buçuk kilometre uzaklıkta olduğu kaydedilmişti.