Haberler Dünyadan Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor - Magazin haberleri

Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor ABD'li oyuncu Jodie Foster, kuşakların iş yaşamına olan bakışındaki farklılığa dikkat çekti. Foster, Z kuşağından kişilerle çalışmanın gerçekten sinir bozucu olabildiğini dile getirdi Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 08:23 Güncelleme: 08.01.2024 - 08:23 facebook

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Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, samimi açıklamalarda bulundu. Foster, Z kuşağından kişilerin iş ortamındaki bazı tavırlarını anlamakta zorlandığını itiraf etti.



61 yaşındaki Jodie Foster, "Şöyle şeyler yapabiliyorlar; 'Bugün iyi hissetmiyorum. İşe, 10:30'da geleceğim' gibi şeyler söyleyebiliyorlar" dedi.

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Jodie Foster, bir başka örnek olarak da, e-mail yazışmalarında dilbilgisi kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söylediğinde, "Neden bunu yapayım ki, bu biraz sınırlayıcı değil mi?" gibi cevaplar aldığını belirtti.