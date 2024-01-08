Jodie Foster: Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor
ABD'li oyuncu Jodie Foster, kuşakların iş yaşamına olan bakışındaki farklılığa dikkat çekti. Foster, Z kuşağından kişilerle çalışmanın gerçekten sinir bozucu olabildiğini dile getirdi
Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, samimi açıklamalarda bulundu. Foster, Z kuşağından kişilerin iş ortamındaki bazı tavırlarını anlamakta zorlandığını itiraf etti.
61 yaşındaki Jodie Foster, "Şöyle şeyler yapabiliyorlar; 'Bugün iyi hissetmiyorum. İşe, 10:30'da geleceğim' gibi şeyler söyleyebiliyorlar" dedi.
Jodie Foster, bir başka örnek olarak da, e-mail yazışmalarında dilbilgisi kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söylediğinde, "Neden bunu yapayım ki, bu biraz sınırlayıcı değil mi?" gibi cevaplar aldığını belirtti.
"BÜYÜMEK BENİM İÇİN ZOR OLDU"
Kariyerine çocukken başlayan Jodie Foster, genç aktörlere yardım etme yükümlülüğünü hissettiğini çünkü büyümenin kendisi için de zor olduğunu ifade etti.
Oyunculuk sektöründeki gençlere ne tavsiye vereceği sorusu yöneltilen Foster, "Ortaya kendilerine ait olan bir şeyi koymayı öğrenmeliler" dedi.
"ÖZGÜNLÜK TİMSALİ"
Ayrıca Z kuşağının en ünlü oyuncuları arasında yer alan Bella Ramsey'i öven Jodie Foster, 20 yaşındaki Ramsey'i 'özgünlük timsali' olarak tanımladı.
Bella Ramsey'in, tanıştıkları ödül törenine bir takım elbiseyle ve makyajsız katıldığına dikkat çeken Jodie Foster, kendi gençliğinde herhangi bir törene bu şekilde katılmalarının mümkün olmadığını ekledi.
"BİZ ÖZGÜR DEĞİLDİK"
Jodie Foster, "Çünkü biz özgür değildik. Umarım şu anki özgünlük hareketi onlara gerçek özgürlük imkanını sunar" açıklamasında bulundu.
* 2000'den sonra doğanlar, Z kuşağı olarak kabul ediliyor.
Fotoğraflar: AP, AA