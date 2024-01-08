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        Haberler Gündem Politika AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ilk hedeflerini açıkladı: Biri ulaşım biri de deprem... - Son dakika haberler

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı

        Seçim çalışmalarına başlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, "İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım biri de deprem riski açısından kentsel dönüşüm olacak" şeklinde konuştu. MHP lideri Bahçeli de, Kurum'u telefonla arayıp adaylığı için "hayırlı olsun" temennisinde bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:34
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        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
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        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına başladı.

        Kurum, Fatih'te yaptığı açıklamada, "Daima yeninin yeniliğin arkasından koşacağız ve İstanbul'da tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Tarihi restorasyonlarımızı el birliği içinde yapacağız. Deprem riski için 39 ilçemizde çalışmalar yapacağız. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek çalışmalar yapacağız. Geçmişle geleceği buluşturmak istiyoruz. 5 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Tarihi yarım adaya ayrı bir önem de göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

        "İSTANBUL'DA YAŞAMAYI EZİYET OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

        Kurum açıklamasının devamında, "İstanbul'daki trafik çilesini bitirebilmek için alternatif çalışmalar yapılmalı. Ulaştırma Bakanımız ile bunu değerlendirdik. Trafik noktasında da önümüzdeki süreçte müjdelerimiz olacak. Bir şantiyeye başlıyorsak hemen hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Hem trafik anlamında hem de deprem riski anlamında çalışmalar yapacağız. İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım biri de kentsel dönüşüm olacak" dedi.

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        Öte yandan Kurum, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıttı.

        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti. Kurum, daha sonra ise vatandaşlara çorba dağıttı. Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.

        "BİZİ HEP ÇALIŞIRKEN GÖRECEKSİNİZ"

        Kurum burada yaptığı açıklamada, "Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonrada öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz" dedi.

        "MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK"

        Kurum " Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

        BAHÇELİ'DEN "HAYIRLI OLSUN" TELEFONU

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak, adaylığı için "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

        Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum´u arayarak adaylığı için 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Kurum da teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip, ziyaret edeceğiz kabul ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Burada il başkanlığındayız. Bütün il başkanlığımızın, milletvekillerimizin selam, saygı ve hürmetleri var" dedi.

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