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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da inşaatta kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!

        İnşaatta kule vinç devrildi; operatör öldü!

        Manisa'da bir inşaatta devrilen kule vincinin operatörü yaşamını yitirdi. Feci kazada operatörün son anda manevra yapıp boş alana devrildiği ve olası bir facianın önüne geçtiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:55
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        Manisa'da bir inşaatta devrilen kule vincin demirlerine asılı kalan operatör Mert Bayat (20), hayatını kaybetti.

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        DHA'nın haberine göre Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatında Mert Bayat'ın kullandığı kule vinç, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

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        Bayat, devrilen vincin demirleri arasında asılı kalarak ağır yaralandı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Bayat'ın asılı kaldığı yerden kurtardı.

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        Bayat, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayat, kurtarılamadı.

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        Bayat'ın son anda manevra yaptığı, bu nedenle vincin boş alana devrilerek olası bir facianın önlendiği bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #haberler
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