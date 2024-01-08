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        Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu

        Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar, nehir ve göller buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:08
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        Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu
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        Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar, nehir ve göller buz tuttu.

        Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        Bazı vatandaşlar, Çıldır Gölü'nde oluşan kalın buz tabakasının yüzeyinde atlı kızakla gezinti ve yürüyüş yaptı

        Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu. Nehrin bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, dereler ve Murat Nehri buzla kaplandı, iş yerlerinin camları da buz tuttu.

        - Kars

        Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını, battaniye ve halılara soğuktan korumaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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