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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı açıklandı! Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu? 8 Ocak 2024 baraj doluluk güncel

        Dünkü sağanağın ardından İstanbul'da baraj doluluk oranı ne oldu?

        İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk ay aralıklarla süren yağışın ardından, dün mega kentte, şiddetli sağanak vardı. İşte 8 Ocak Pazartesi itibariyle barajlarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:21
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        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 52.48'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 52.90 OLDU

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        Dün aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 52.90 olarak ölçüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul'da baraj doluluk oranı 1 günde yüzde 0.5'e yakın arttı.

        BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da bu hafta içi sağanak yağış bekleniyor. Baraj doluluk oranının daha da artacağı belirtiliyor.

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        #baraj doluluk oranı
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