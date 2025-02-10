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        Haberler Spor Transfer Son dakika: Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı!

        Galatasaray, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski için Lens ile her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Giriş: 10.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:04
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        Transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray, bombayı patlattı... Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

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        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray, Frankowski için Fransız kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.

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        Sarı-kırmızılıların Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bildirildi.

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        BU AKŞAM GELİYOR

        29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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        Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.

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        Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.

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        Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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