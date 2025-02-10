Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı!
Galatasaray, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski için Lens ile her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray, bombayı patlattı... Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray, Frankowski için Fransız kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılıların Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bildirildi.
BU AKŞAM GELİYOR
29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.
Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.