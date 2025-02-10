Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.947,67 %-0,04
        DOLAR 36,0160 %0,08
        EURO 37,1710 %0,01
        GRAM ALTIN 3.351,99 %1,32
        FAİZ 39,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,25 %1,01
        BITCOIN 97.370,00 %2,25
        GBP/TRY 44,6937 %0,14
        EUR/USD 1,0311 %-0,16
        BRENT 75,18 %0,70
        ÇEYREK ALTIN 5.480,23 %1,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı

        Güney Kore Sanayi Bakanlığı, ABD'nin olası gümrük vergilerinin etkisini en aza indirmek için alınacak önlemleri görüşmek üzere Seul'deki çelik üreticileriyle acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurmuştu.

        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore de harekete geçti. Güney Kore Sanayi Bakanlığı, olası gümrük vergilerinin ayrıntılarını öğrenmeye çalıştıklarını ve olası tarifelere aktif bir şekilde yanıt vermek için çelik üreticileriyle yakın bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

        Güney Koreli çelik üreticileri, Meksika ve ABD'deki Hyundai Motor, Kia Motors gibi otomobil üreticilerinin yanı sıra Samsung Electronics ve LG Electronics gibi televizyon ve ev aletleri şirketlerinin fabrikalarına çelik tedarik ediyor.

        REKLAM

        TRUMP'IN TARİFE KARARI

        ABD Başkanı Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söylemişti.

        Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirmişti.

        Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.

        GÜMRÜK VERGİLERİNDEN ETKİLENEN ÜLKELER YANITA HAZIRLANIYOR

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan yapılan ithalata ek gümrük vergisi kararına misilleme yaparak ABD'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük verisi uygulanacağını duyurmuştu. Meksika ise oran ve üründen bahsetmese de misilleme gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı.

        REKLAM

        Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğalgaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

        Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında karşılıklı 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

        Trump geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında ise "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" şeklindeki bir soruya "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle uygulayacağım. Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı" demişti. Trump'ın açıklamaları sonrası AB de misilleme yapmaya hazırlanırken, Financial Times'ın haberine göre birlik, ABD'nin bilişim teknolojisi şirketlerini hedef alacak. Financial Times'a konuşan yetkili, AB'nin 'zorlama karşıtı enstrümanını' kullanmayı hedefliyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!