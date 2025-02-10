Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurmuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore de harekete geçti. Güney Kore Sanayi Bakanlığı, olası gümrük vergilerinin ayrıntılarını öğrenmeye çalıştıklarını ve olası tarifelere aktif bir şekilde yanıt vermek için çelik üreticileriyle yakın bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Güney Koreli çelik üreticileri, Meksika ve ABD'deki Hyundai Motor, Kia Motors gibi otomobil üreticilerinin yanı sıra Samsung Electronics ve LG Electronics gibi televizyon ve ev aletleri şirketlerinin fabrikalarına çelik tedarik ediyor.

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TRUMP'IN TARİFE KARARI

ABD Başkanı Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söylemişti.

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirmişti.

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN ETKİLENEN ÜLKELER YANITA HAZIRLANIYOR

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan yapılan ithalata ek gümrük vergisi kararına misilleme yaparak ABD'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük verisi uygulanacağını duyurmuştu. Meksika ise oran ve üründen bahsetmese de misilleme gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı.

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Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğalgaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.