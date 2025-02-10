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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yangının ardından fiyat artıranlara ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza

        Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Kartalkaya'daki otel yangınının ardından yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 lira ceza uygulandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:26
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        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21 Ocak 2024 tarihinde Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını felaketinin toplumu derinden üzdüğü belirtildi.

        Bu tür olayların hiçbir şekilde istismara açık olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Ne var ki böylesi acılı bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler Bakanlığımızın dikkatine sunulmuş, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır."

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        Açıklamada, bu kapsamda yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 lira ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

        ÖZEL OKULLAR MERCEK ALTINA ALINDI

        Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığa intikal etmesiyle özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışlarının da Haksız Fiyat

        Değerlendirme Kurulunun yetkisi dahilinde incelenmeye alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır."

        "DENETİMLER GENİŞ BİR YELPAZEDE YÜRÜTÜLDÜ"

        Açıklamada, denetimlerin tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede yürütüldüğüne dikkat çekilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Bu mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

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