İstanbul'da olay, Fatih Molla Fenari Mahallesi Kılıççılar Sokak'ta 20 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. S.B. saat 16.00 sıralarında parasının çalındığını söyleyip polise başvurarak şikayetçi oldu.

50 BİN DOLARIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİ DHA'daki habere göre mağdur S.B. ifadesinde Kapalıçarşı’da 2 milyon 485 bin lira değerinde döviz olarak sırt çantasına koyduğunu, bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantanın açık olduğunu söylemesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi. Mağdur S.B. çantasındaki 50 bin dolar paranın eksik olduğunu tespit ettiğini de belirtti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaydan sonra kaçan başı kapalı 2 kadının bir süre birlikte yürüdüklerini, daha sonra ayrılarak ayrı yönlere gittiğini belirledi.

KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ BELİRLENDİ Polis görüntüleri incelerken bir detaya daha ulaştı. Kadın olarak görülen şüphelilerden birinin başını kapatarak kimliğini gizleyen bir erkek olduğu tespit edildi.

119 SUÇ KAYDI ÇIKTI Polis tarafından kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerin izi Bursa’da bulundu. Hırsızlık sırasında kadın kılığına giren G.D. (29) ve kadın şüpheli N.D.(28) gözaltına alındı.