ABD'de kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
ABD'de etkili olan dondurucu soğuk ve kar yağışı binlerce kişiyi etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusunda fırtına uyarısı yapılırken, California'da binlerce kişi elektriksiz kaldı
ABD'de etkili olan yoğun kar ve dondurucu soğuk beraberinde büyük bir kış fırtınasını getirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan kar yağışı sebebiyle yetkililer uyarıda bulundu.
Kuzey California'da yetkililer yollarda çalışma yaparken, California'da 13 bin kişi elektriksiz kaldı.
Ulusal Hava Durumu servisine göre, Massachusetts'in bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinde 16 bin kişi etkilendi.
Meteoroloji servisi, New England'ın bazı kısımlarında karla birlikte "büyük kış fırtınasının" dün akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı.
New York Valisi ise yılın ilk büyük kar fırtınasına hazırlıklı olduklarını dile getirdi.