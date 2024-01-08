Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yurt dışı yasağı ve haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı

        Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı yasağı ve haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:26 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yurt dışı yasağı ve haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı yasağı ve haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişi sağlamaya yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Gürcistan'a geçmek için işlem yaptıran 7 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine yakalanan 7 şüphelinin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Ardahan'da firari hükümlü tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yak...
        Ardahan'da firari hükümlü tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yak...
        Ardahan Valisi Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        Ardahan Valisi Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
        Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu
        Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu
        Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor
        Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor