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        Ardahan'da firari hükümlü tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:39
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        Ardahan'da firari hükümlü tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik birimleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı.

        Ekipler, tırın dorsesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Y'yi yakaladı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Tırın sürücüsü hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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