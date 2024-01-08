Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) yeni genel merkez binası açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat, stokçuluk gibi durumlar karşısında gerekli yaptırımların uygulandığını ve buna devam edeceklerini belirterek, "Elimiz piyasanın üzerinde" mesajını verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) yeni genel merkez binası açılışında konuşma yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden de bu katılımını değerlendiren Bakan Bolat,

"Genç iş insanlarının, yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek, mesleki, ekonomik dayanışma içerisinde olmasını sağlamak bakımından TÜGİAD gibi kuruluşlarımız önemli bir görev üstlenmektedirler.

Türkiye çapında 113'ü kadın olmak üzere 757 üyesi olan, hızla büyüyen yapısı, gelişmeci ve yenilikçi anlayışı ile etkili bir sivil toplum kuruluşu olan TÜGİAD’ın yeni genel merkezinin hayırlı olmasını diliyor, Genel Başkan Sayın Gürkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisinin gelişmesi adına adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı tesis etmek amacıyla alın teri döken tacirlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) yeni genel merkez binası açılışına katılım sağladık.



Genç iş insanlarının, yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek, mesleki, ekonomik dayanışma içerisinde olmasını sağlamak bakımından TÜGİAD gibi kuruluşlarımız önemli… pic.twitter.com/sEmvcoorQJ — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 8, 2024

"YAPTIRIMLAR SÜRATLE DEVAM EDECEK"

Piyasa düzenini bozanlara karşı yaptırımların devam edeceğine vurgu yapan Bakan Bolat, "Otomotiv sektöründe, gıda sektörü ve emlak piyasasında yapılan 18.780 denetimler sonucunda yaklaşık 602 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Mesafeli sözleşmeler ve aboneliklerde, sağlığa zararlı ürünler tespitine ve fiyat etiketindeki aykırılıklara yönelik yapılan denetimler sonucunda yüzbinlerce firma denetlenerek 843 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bilişim teknolojileri platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat ve altyapı hizmetleri gibi birçok alanda yapılan soruşturmalar sonucunda 2 milyar 664 milyon lira para cezası uygulanmıştır.

Sektör farketmeksizin hangi alanda olursa olsun piyasa düzenini bozan fahiş fiyat, stokçuluk gibi durumlar karşısında gerekli yaptırımları uygulamaya süratle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

❌ Otomotiv sektöründe, gıda sektörü ve emlak piyasasında yapılan 18.780 denetimler sonucunda yaklaşık 602 milyon lira idari para cezası uygulandı.



❌ Mesafeli sözleşmeler ve aboneliklerde, sağlığa zararlı ürünler tespitine ve fiyat etiketindeki aykırılıklara yönelik yapılan… pic.twitter.com/sm3uDdbct6 — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 8, 2024