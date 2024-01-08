"Spekülasyon hep olacak. Bir yarış var. Takımlar birbiri için bu iddiaları ortaya atacak, birbirini karıştırmaya çalışacak. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Turkcell Süper Kupa öncesi düşüncemiz Mauro'nun maskeyle oynamasıydı. Operasyon seçeneğini düşünüyorduk. Sonrasında operasyonsuz tedaviye karar verdik. Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağı altında kaldı"

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"Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi veremedi. İyi niyetli bir şekilde davrandı. Uzun zamandır ne zaman ara vereceğimizi düşünüyorduk. Yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben bu konuyu konuştuk. Yener hocanın isteği, Icardi ve benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Bu şekilde risk azalacak. Oynadığı takdirde görme kaybı gibi kötü bir şey de olabilir."