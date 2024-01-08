Sakatlanan Icardi sahalara ne zaman dönecek?
Bir süredir ayağındaki sakatlık sebebiyle yüzde 100 performansla oynayamayan, Fenerbahçe derbisi sonrasında yüzünde kırık oluşan Icardi'nin sahalara ne zaman döneceği de merak konusu...
Galatasaray´da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi´nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.
Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorları, oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ediyor.
Diğer yandan Arjantinli yıldızın herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek.
Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig´de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası´nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.
Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig´in 21´inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.
OKAN BURUK DA AÇIKLAMA YAPTI
Okan Buruk, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Konyaspor müsabakasının ardından ayağından ve yüzünden sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, teknik ekip, oyuncu ve sağlık ekibinin ortak kararıyla dinlendirildiğini söyledi.
Arjantinli yıldızın tedavi süreciyle ilgili bilgi paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Spekülasyon hep olacak. Bir yarış var. Takımlar birbiri için bu iddiaları ortaya atacak, birbirini karıştırmaya çalışacak. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Turkcell Süper Kupa öncesi düşüncemiz Mauro'nun maskeyle oynamasıydı. Operasyon seçeneğini düşünüyorduk. Sonrasında operasyonsuz tedaviye karar verdik. Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağı altında kaldı"
"Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi veremedi. İyi niyetli bir şekilde davrandı. Uzun zamandır ne zaman ara vereceğimizi düşünüyorduk. Yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben bu konuyu konuştuk. Yener hocanın isteği, Icardi ve benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Bu şekilde risk azalacak. Oynadığı takdirde görme kaybı gibi kötü bir şey de olabilir."
"Onun yanında ayağındaki sakatlığın da iyileşmesi için tedavilere başladık. Bir süre dinlendikten sonra bizimle olacak. Mauro hep oynayıp takıma katkı vermek istiyor. Bu süreçte de ortak alınan kararla birkaç hafta dinlenecek. Sonra da yeniden bomba gibi başlayıp sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısına katkı verecek."