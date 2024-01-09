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        Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu

        Ardahan'da il merkezinde, Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:01
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        Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
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        Ardahan'da il merkezinde, Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Ardahan'da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla il merkezi ve ilçeler karla kaplandı.

        Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.

        - Ağrı

        Ağrı’da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Soğuk havaların etkisi altındaki kentte, dereler buzla kaplandı.

        Kentin buz tutan dereleri ve karla kaplı dağları dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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