Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!

Manisa'da kule vincin devrilmesi güvenlik kamerasında
Manisa'da dün devrilen kule vincinin operatörü yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda kontrolsüz manevra yaptığı görülen vincin geriye doğru devrildiği dikkat çekti
Manisa'nın Kula ilçesinde operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasını güvenlik kamerası kaydetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede bir inşaatta dün vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vincin devrilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaza anını kaydettiği belirlendi.
Kayıtlarda bir süre kontrolsüz manevra yaptığı görülen vinç, geriye doğru devriliyor.
Dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.