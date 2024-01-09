Cenk Özkaçar gelişmesi: Valencia'dan ayrılabilir!

Relevo'nun haberine göre, İspanya LaLiga ekibinde istediği forma şansını bulamayan 23 yaşındaki Cenk, EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda yer alabilmek için kiralık olarak ayrılmak istiyor.

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A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da oyunculara turnuvaya daha iyi şekilde katılabilmek için oynayabileceğiniz bir kulübe gidin talimatının olduğu öne sürülürken, Cenk de kulüp yönetimine ayrılık mesajı verdi.