Cenk Özkaçar gelişmesi: Valencia'dan ayrılabilir!
La Liga'da Valencia forması giyen Cenk Özkaçar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde yedek kalan milli futbolcunun, EURO 2024'te forma giymek için oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği belirtildi. İşte detaylar...
Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Relevo'nun haberine göre, İspanya LaLiga ekibinde istediği forma şansını bulamayan 23 yaşındaki Cenk, EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda yer alabilmek için kiralık olarak ayrılmak istiyor.
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da oyunculara turnuvaya daha iyi şekilde katılabilmek için oynayabileceğiniz bir kulübe gidin talimatının olduğu öne sürülürken, Cenk de kulüp yönetimine ayrılık mesajı verdi.
TÜRKİYE VE FRANSA'DAN TALİPLERİ VAR
Valencia sezon başında Lyon'dan 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı milli stoperi kiralık olarak yollamaya sıcak bakarken, Türkiye'den ve Fransa'dan birkaç kulübün Cenk'in transferi için harekete geçtiği iddia edildi.
Bu sezon Valencia formasıyla 10 maça çıkan Cenk takımına 1 asistlik de katkıda bulundu.