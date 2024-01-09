Uyuşturucuyu muska kılıfına saklamış

ARDAHAN´da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, boynuna asılı muska kılıfında uyuşturucu bulunan M.A. gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı´nca önceki gün yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolculuk eden Açık Ceza İnfaz Kurumu´ndan izinli çıkan hükümlü M.A.'nın üzerinde yapılan kaba üst aramasında boynundaki muska kılıfına gizlenmiş kağıda sarılı 3 gram metamfetamin, 1.5 gram sentetik kannobinoid (bonsai) uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Gözaltına alınan M. A. hakkında adli işlem başlatıldı.