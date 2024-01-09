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        Uyuşturucuyu muska kılıfına saklamış

        ARDAHAN´da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, boynuna asılı muska kılıfında uyuşturucu bulunan M.A. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:45
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        Uyuşturucuyu muska kılıfına saklamış
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        ARDAHAN´da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, boynuna asılı muska kılıfında uyuşturucu bulunan M.A. gözaltına alındı.

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı´nca önceki gün yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolculuk eden Açık Ceza İnfaz Kurumu´ndan izinli çıkan hükümlü M.A.'nın üzerinde yapılan kaba üst aramasında boynundaki muska kılıfına gizlenmiş kağıda sarılı 3 gram metamfetamin, 1.5  gram sentetik kannobinoid (bonsai) uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Gözaltına alınan M. A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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