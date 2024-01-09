Kurum'dan ziyaret ve sağlık durumu açıklaması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan cami imamı ve öğrencisini hastanede ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca da yaptığı açıklamada, "Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem'in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bıçaklı saldırıya uğrayan cami imamı ve öğrencisini hastanede ziyaret etti.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz. pic.twitter.com/sxU05nZKbf — Murat KURUM (@murat_kurum) January 9, 2024

"KÖTÜ GÜNDE MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum, Usta'nın son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Kurum yaptığı açıklamada, "Tüm İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde İstanbul Fatih camimizde meydana gelen olay sebebiyle üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Az önce Galip hocamı ziyaret ettik. Kendisiyle ilgili hocalarımızdan bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımıza hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de burada kötü günde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm İstanbul'umuza tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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"İKİSİ DE SAĞLIĞINA KAVUŞACAK" Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kendisi de Galip hocamıza, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisi yakından hocamızın sağlık durumunu takip ediyor. Birazdan diğer yaralıyı da ziyaret edeceğiz Yedikule hastanemizde. Onun da sağlığı çok şükür iyi. Hocalarımız hastalarına gerekli müdahaleyi yapıyor. O da en yakın zamanda sağlığına kavuşacaktır. Hocamız cemaati bekliyor, cemaati de sabırsızlıkla hocamızın camiye dönmesini bekliyor. İkisi de sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı. "GENEL DURUMU GAYET İYİ" Fatih Camii imamı Galip Usta'yı tedavi eden Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Çok geçmiş olsun. Gerekli müdahaleleri dün geceden beri yapıyoruz. Hocamızın şu anda sağlık durumu iyi. Muhtemelen bugün veya yarın odaya alacağız. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Genel durumu gayet iyi" dedi. REKLAM

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galip Usta'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem’in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum." REKLAM Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı Haberi Görüntüle