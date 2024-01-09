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        Ardahan'da kızıl tilkinin kar altında yem arayışı görüntülendi

        Ardahan'da, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:48
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        Ardahan'da kızıl tilkinin kar altında yem arayışı görüntülendi
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        Ardahan'da, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

        Karın devam ettiği, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

        Ardahan-Artvin kara yolunun asfalt tesisleri mevkisinde aç kalan bir tilkinin karla kaplı alanda yem arayışı görüntülendi.

        Bir süre avını arayan ve bulan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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