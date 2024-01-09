Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.
Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.
BEBEĞE "ASIM ÖZDEMİR" ADI VERİLDİ
Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir