Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9'uncu kez dede oldu! Bebeğe Asım Özdemir adı verildi!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

        AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

        Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

        BEBEĞE "ASIM ÖZDEMİR" ADI VERİLDİ

        Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması