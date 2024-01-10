Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu Ardahan ile Kars'ta buzlanma, sis ve kar yağışı etkili oldu.

Ardahan ile Kars'ta buzlanma, sis ve kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

- Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışıyla Digor kara yolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Çamyazı grup köy yolu tipi nedeniyle kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı.