Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

        Ardahan ile Kars'ta buzlanma, sis ve kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan ile Kars'ta buzlanma, sis ve kar yağışı etkili oldu.

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan kar yağışıyla Digor kara yolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı Çamyazı grup köy yolu tipi nedeniyle kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu!
        Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kızıl tilkinin kar altında yem arayışı görüntülendi
        Ardahan'da kızıl tilkinin kar altında yem arayışı görüntülendi
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü muska içine gizlediği uyuşturucuyla yakala...
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü muska içine gizlediği uyuşturucuyla yakala...
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı bir yılda yüzde 137 arttı
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı bir yılda yüzde 137 arttı
        Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
        Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
        Uyuşturucuyu muska kılıfına saklamış
        Uyuşturucuyu muska kılıfına saklamış