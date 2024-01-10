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        Haberler Gündem Güncel Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek dini değerleri aşağılamaktan dolayı tutuklanmıştı! İstenen ceza belli oldu

        Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu!

        Gizem Bağdaçiçek adlı yetişkinlere yönelik yayın yapan internet sitesi Onlyfans kullanıcısı geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Bağdaçiçek hakkında "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:11
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        Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu!
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        Onlyfans adlı sosyal medya platformuna yüklediği içeriklerle tanınan Gizem Bağdaçiçek'in "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı. Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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        "BU PAYLAŞIMLARDAN PİŞMANIM"

        Yakalama kararının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Sözkonusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu. Paylaşmış olduğum bazı sözler bazı söz yazarlarının yazılarıdır. Benim İslam dinini aşağılamak gibi bir niyetim yoktur. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap" dedi. İddianamede sosyal medya hesabından şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve sözkonusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi. İddianamede, Gizem Bağdaçiçek'in 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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