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        Haberler Bilgi Yaşam Psikolojide Ay neyi temsil eder? Ayın hareketleri insan ruhunu etkiler mi?

        Ay döngüsünün insan ruhu üzerindeki paralel etkileri nelerdir?

        Asırlardır üzerine çalışmalar yapılan, farklı coğrafya ve toplumlarda anlamı farklı olan, eski dönemlerde kendini gösterdiği şekillere göre savaş durumunu bile belirleyen ay döngüsü, insanoğlu açısından çok farklı yorumlanan bir durumdur. Toplumlar Ay'ın yıl içerisindeki döngüsünü bir işaret, iyilik veya kötülük alameti olarak değerlendirmişlerdir. Günümüzde ise astroloji altında incelenen Ay döngüsü, ruh halimiz konusunda çeşitli bilgiler verdiği söylenir. Peki, bu görüşler doğru mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:30
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        Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinden bu yana ayın evrelerinin insan davranışlarını etkileyebileceğine inanılmaktadır. Günümüzde yapılan psikolojik çalışmalarda da ayın evrelerinin insanların davranışlarına ve ruh hallerine etkisinin olup olmayacağı açıklanmaktadır. Bu görüşler ne kadar doğru? Ay gerçekten de ruh halimizi etkiliyor mu?

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        GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AY DÖNGÜSÜ

        Ortalama bir kişinin bedeninin yüzde 70’inin su olduğu düşünülürse, okyanuslarda oluşan önemli gelgitleri kontrol altında tutan Ay’ın, insan üzerinde oluşturduğu etkileri görmezden gelinemez. Ay döngüsünün ruh halimize etkileri teorisi yüzyıllar öncesinde kalsa da modern bilim birçok kez bu teorileri geçersiz saymıştır. Ancak yapılan son araştırmalara göre Ay döngüsü kişinin ruh halini, duygularını ve hislerini etkiliyor olabilir.

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        Eski kültürler, Ay’ın kadınsal sezgiler ve derin ruhlar bağlantılı ile olduğunu söylerler. Dişil enerjiler ile ilişkilendirilmekte olan Ay; kendini tanıma, yaşamı ele alma ve gibi ifadeleri içermektedir. Birçok kültürde Ay, iç gözlem olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı kişilerin düşünce yapısı ve hissettikleri Ay’ın fazlarıyla ilişkilendirilmektedir. Periyodik biçimde zihnin yapısının değişmesi eski dönemlerde Ay’ın fazlarıyla açıklanmıştır.

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        AY DÖNGÜSÜ VE GELGİTLER

        Ay’ın insan ruhu üzerindeki paralel etkisini anlamak için önce gelgitleri anlamak gerekir. Ay’ın çekim gücü, dünyadaki su birikintilerinde oluşan gelgitleri teşvik eder. Dünya üzerinde oldukça büyük bir etkisi olan Ay, yakın olduğu taraftaki suların yükselmesine, dolayısıyla kürenin arka tarafında kalan suların alçalmasına neden olur.

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        Tıpkı suları kendi merkezine doğru çektiği gibi Ay, insanların duygularını da kendine doğru çeker. Sonuç olarak da suların yükselmesi gibi, bazı duygular yükselir ve baskın hale gelir. Domestik kültürlerde Ay döngüsü kararsızlık, dengesizlik ve sapkınlıklarla ilişkilendirilir.

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        AY DÖNGÜSÜNÜN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ PARALEL ETKİLERİ

        1. DOLUNAY

        Gökyüzünün yükünün azalmasına ve kişilerin auraların çoğalmasına yani enerji artışına yol açar. Ay’ın manipülasyonu ile meydana gelen bu ekstra enerji artışı ise dengeli ve tutarlı olmayan hareketleri tetiklemektedir. Sonuç itibariyle kişiler kendilerini dolunay zamanı; gergin, halsiz, kaygılı ve duygusal olarak karışık hissedebilir.

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        Amerika’nın Florida eyaletinde gerçekleştirilen sosyolojik bir çalışmaya göre, dolunayın etkilerini ispat eder niteliktedir. Suç eğilimi, şiddet ve cinayetleri araştırmakta olan bir grup gözlemci, beş yıllık polis raporlarını inceleyip dolunay zamanlarında suç oranlarının gözle görülür bir biçimde arttığını tespit etmiştir. Aynı çalışmada elde edilen farklı bir bulgu ise; dolunay zamanlarında kişilerin uykularının kısa olduğudur. Bilimsel bir bulgu elde edilmese de yapılan bu araştırmaların sonunda ayın döngüsü ve biyolojik ritmin ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

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        2. YENİAY

        Dolunayın analitik zekayı olumsuz etkileyen ve primitif dürtüleri harekete geçiren bu etkileri, yeni ay döneminde tersine dönmektedir. Yeniay fazı, Ay’ın karanlık tarafı şeklinde de bilinmektedir, bireylerin kendi içlerine dönmeleri ve kendi duygudurumlarını incelemeleri ile karakterizedir. Ayın gökyüzünde görünmeyip, ışık saçmaması durumunda kişiler için erişebilir olan enerji azalmaktadır. Bundan dolayı bu karanlık faz, kişilerin kendi içlerine dönmeye, düşüncelerini incelemeye ve hedeflerini kurcalamaya davet etmektedir.

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        Antik kültürlerde dişil enerjiler ile bağlantısı olduğu düşünülen Ay, kadınları daha fazla bir biçimde etkilemektedir. Bilim bu ilişkilendirilen bağı kanıtlar nitelikte bulgular vermese de Ay döngüleri ve kadınsal döngüler ilişkilendirilmektedir. Bilimsel araştırmalar, sosyal bulgular ve antik kültürler ışığında; ruhsal durum, düşünce yapısı, enerji geçişleri ve ay döngüleri arasında bir bağlantı varmış gibi görünmektedir.

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