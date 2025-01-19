Amerika’nın Florida eyaletinde gerçekleştirilen sosyolojik bir çalışmaya göre, dolunayın etkilerini ispat eder niteliktedir. Suç eğilimi, şiddet ve cinayetleri araştırmakta olan bir grup gözlemci, beş yıllık polis raporlarını inceleyip dolunay zamanlarında suç oranlarının gözle görülür bir biçimde arttığını tespit etmiştir. Aynı çalışmada elde edilen farklı bir bulgu ise; dolunay zamanlarında kişilerin uykularının kısa olduğudur. Bilimsel bir bulgu elde edilmese de yapılan bu araştırmaların sonunda ayın döngüsü ve biyolojik ritmin ilişkili olabileceği düşünülmektedir.