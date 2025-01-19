Donald Trump yemin töreni için Washington'da
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da gerçekeleşecek yemin töreniyle resmen görevine başlayacak. Yemin töreni için Washington'a gelen Donald Trump ve Melania Trump çiftinin ev sahipliği yaptığı kutlamada vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için toplandı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yarın (20 Ocak'ta) Kongre binasında yapılacak Başkanlık yemin töreni için Florida'dan ayrılarak başkent Washington'a geldi.
Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanına indi. Genellikle özel jetiyle seyahat eden Trump, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait resmi bir jete bindi ve özel jeti de havalandı.
Donald Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Sterling bölgesinde yer alan Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı.
Trump çifti Trump Ulusal Golf Kulübü'nde kutlamaları izledi. Bazı isimler sahne adı ve müzik performansı sergiledi, havai fişek gösterisi düzenlendi.
78 yaşındaki Trump, bugün Washington'da destekçileriyle bir araya geleceği bir miting düzenleyecek.