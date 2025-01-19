"Los Angeles'a süper kahramanları çağırın"

7 Ocak'ta Los Angeles'ın ormanlık bölgesinde başlayan yangın, yerleşim bölgelerine sıçradıktan sonra felaketin boyutu iyiden iyiye büyüdü.

Henüz tam olarak netleşmese de maddi hasarın ise 250 milyar doları bulabileceği hesaplandı.

27 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise kayıp olarak bildirildiği yangında 90 bin kişi için daha tahliye uyarısında bulunuyor.

Bazı uzmanlar, yangınların insan eliyle söndürmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Aynı uzmanlar, yangının kendiliğinden sönmesinin beklenmesi, önlemlerin buna göre alınması gerektiğinin altını çiziyor.

ABD'nin aradan geçen 12 gün boyunca yangının söndürememesi, tüm dünyada dikkat çekiyor.

Yangının küresel düzeyde dikkat çekmesinin bir diğer nedeni de felaket bölgesinin Hollywood'u da kapsaması, dünya yıldızlarının evlerinin küle dönüşmesi.

Mel Gibson'ın yanan evinden sağlam kalan bir sehpayı, koltuk altına alarak otomobiline taşıması Los Angeles yangınlarının sembol fotoğraflarından biri oldu.

Los Angeles yangınlarının söndürülememesine üzülenler olduğu gibi alay edenler de oldu / oluyor.

Alay edenlerin ortak noktası; Hollywood'un süper kahramanlarından yana dem vurmasıydı; "Kahramanları çağırın..."

Süper kahraman deyince de akla 'Süpermen III'teki bir sahne akla geldi.

Süper kahramanlar hakkında yapılan yorumlardan ikisi şöyle;

"Süpermen, nefesiyle bir gölü dondurup buz kütlesini Los Angeles'a atsa."

"Yenilmezler gelse de süper güçlerini yangını söndürmek için kullansa."

Hollywood'un süper kahramanlarının yangınları söndürmesi yönündeki dilekler, elbette bir latife.

Gerçek olan; süper kahraman filmleri, son 20 yılda sinemaya küresel düzeyde damgasını vurdu. Hollywood'un temel direği oldu.

Öyle ki sinema sektörünü domine etti.

Peki o süper kahraman filmlerine ne kadar ilgi gösterildi?

Sinema tarihinin en çok hasılatını elde eden ilk 10 film arasında 4'ü süper kahraman filmi.