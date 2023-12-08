Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

Sosyal medya platformları üzerinde müstehcen görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Gizem Bağdaçiçek dün gözaltına alınmıştı.

"160 TAKİPÇİMLE PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLERİMİ PAYLAŞMIŞTIM"

DHA'da yer alan habere göre de Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur.

Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.

"BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM"

Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.