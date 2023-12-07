Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e ‘Müstehcenlik’ gözaltısı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek Onlyfans hesabında yayınlanan görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alındı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.
Sosyal medya platformları üzerinde pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’i gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Bağdaçiçek, “Müstehcenlik” suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bağdaçiçek, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; “önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum” dediği öğrenildi.
İfadenin ardından işlemleri tamamlanan Gizem Badaçiçek Anadolu Adliyesi’ne gönderildi.