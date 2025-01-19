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        Haberler Dünya İsrailli ateşkes karşıtı bakan Ben-Gvir istifa etti! | Dış Haberler

        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!

        Gazze'de ateşkes devreye girince istifa edeceğini bildiren İsrailli aşırı sağcı ateşkes karşıtı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir istifasını sundu. Ben-Gvir, Netanyahu'nun kendisini ikna etmeye çalıştığını söylemiş, İsrail Başbakanlık Ofisi ise bu iddiaları yalanlamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:57
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        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
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        Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben-Gvir istifasını sundu.

        Gazze'de 15 ayın ardından bu sabah 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, İsrail'in Hamas'tan serbest bırakılacak rehinelerin listesini göndermediği gerekçesiyle başlamadı. Hatta İsrail bu sürede Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü.

        Hamas'ın İsrail'e rehinelerin listesini gönderdiği haberini gelmesiyle, İsrailli aşırı sağcı bakandan istifa haberi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben-Gvir istifasını sundu.

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        Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesiyle istifa edeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine, Netanyahu'nun kendisini ikna etmeye çalıştığını dile getirmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti.

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