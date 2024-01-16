İzmir ve Ayvalık'ta sel meydana geldi!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Balıkesir Ayvalık'ta su baskınları meydana geldi. İlçede metrekareye 70 metreküp yağış düştü. Sel sularının arasında kalan bir minibüsteki 22 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde de etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, yolda kalan midibüsteki vatandaşlar tahliye edildi.
AA'da yer alan habere göre ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.
Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti.
Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam eden vatandaşların "umre"den geldikleri belirtildi.
Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla girdikleri taşan Nikita Deresi'nde mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.
Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde de etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.
Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.
Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu sosyal tesisler su altında kaldı.