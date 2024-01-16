Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

9 Şurada Paylaş!









İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde de etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.