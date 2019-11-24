Arsenal’in galibiyet hasreti sürüyor. Londra temsilcisi, Premier Lig’in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Southampton ile 2-2’lik skorla berabere kaldı. Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth’a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Arsenal’de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery’i sosyal medyada istifaya davet etti.
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