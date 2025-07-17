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        Haberler Gündem HT Trend Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı

        Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı

        Artvin'in Borçka ilçesinde planlı orman kesimi yapan işçilerin konakladığı kulübeye gece saatlerinde ayı girdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren ayının yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:05
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        Dikkat! Ayı çıkabilir
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        Artvin'in Borçka ilçesinde orman işçilerinin kullandığı barakaya girerek yiyecek arayan ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yiyecek arayan ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Düzköy Karadağ mevkisinde, orman işçilerinin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi.

        Barakanın camını kırarak çevrede yiyecek arayan ayı, daha sona bölgeden uzaklaştı.

        Ayının o anları, barakadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının söz konusu görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı.

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